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Bahçelievler'de Çöken Bina İle İlgili Soruşturma Başlatıldı

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Bahçelievler'de bulunan 7 katlı binanın çökmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Binanın kaçak olarak 3 kat daha çıkarıldığı ortaya çıktı.

Bahçelievler'de bugün sabaha karşı çöken binaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesi yaptıracağı da öğrenildi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı bina, sabaha karşı büyük bir gürültüyle kısmen çökmüştü. Çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıkmıştı.

Binanın çökmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesi yaptıracağı da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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