Haberler

Bahçelievler'de çatı yangınındaki alevler yan binaya sıçradı

Bahçelievler'de çatı yangınındaki alevler yan binaya sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki çatıya sıçrayarak paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, her iki binada da maddi hasar meydana geldi.

Bahçelievler'de bulunan bir binan çatı katında çıkan yangın, bitişiğindeki çatıya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bahçelevler Soğanlı Mahallesi Güneşli Sokak'taki bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katından yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, çatı katını tamamen sararken alevler bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, her iki binanın çatısında da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13. dakikada 10 kişi kalan Gaziantep FK'den mucizevi galibiyet

Henüz 13'ncü dakikada 10 kişi kaldılar! Mucizevi bir 3 puan
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
13. dakikada 10 kişi kalan Gaziantep FK'den mucizevi galibiyet

Henüz 13'ncü dakikada 10 kişi kaldılar! Mucizevi bir 3 puan
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Google'dan skandal uygulama! 13 yaşına giren çocuklara, anında o maili atıyorlar

13 yaşına giren çocuklara, anında o maili atıyorlar