Bahçede Yakılan Otlardan Yangın Çıktı, Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki otları yakması sonucu çıkan yangında bir otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki otları yakmak istemesi neticesinde çıkan yangında bir otomobil yandı.
Yangın, Hasanbeyli ilçesi Alman Pınarı Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş bahçesinde bulunan kuru otları yakmak istedi. Otlardan çıkan kıvılcımlar rüzgarında etkisiyle bahçede bulunan arabaya sıçraması üzerine otomobil alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezinine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa