Hatay'da Bahçede Çıkan Yangın Otomobil ve Serayı Kullanılmaz Hale Getirdi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde bahçelik alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bir otomobil ve serayı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın eve sıçramadan söndürüldü.
Hatay'da bahçede başlayan yangında otomobil ve sera yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde bahçelik alanda başladı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangında bir otomobil ve sera yangının içerisinde kaldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ev ve sera kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı