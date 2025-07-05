Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Niğde'de Gerçekleştirildi

Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda; bağımlılığın birey ve toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, özellikle risk grubundaki bireylere yönelik önleyici çalışmalar, eğitim ve farkındalık faaliyetleri ile kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Katılımcılar; bağımlılıkla mücadelede yürütülen mevcut çalışmaları değerlendirirken, önümüzdeki döneme dair yapılması planlanan projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının sonunda konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız; bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, bu alanda özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - NİĞDE