Haberler

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roket saldırısı: 5 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Bağdat şehrinde düzenlenen roket saldırısında 4'ü havalimanı güvenlik görevlisi, 1'i mühendis toplam 5 kişi yaralandı. Saldırı sonrası güvenlik önlemleri artırıldı.

Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine düzenlenen roket saldırısında 5 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine roket saldırısı düzenlendi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Güvenlik Medya Birimi, saldırıda 4'ü havalimanı güvenlik görevlisi, 1'i mühendis olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Güvenlik Medya Birimi, saldırı sonrası roket fırlatma platformunun başkentin batısındaki bölgede bir aracın içinde gizlenmiş olarak bulunduğunu belirterek, bir dizi subayın görevden alındığını aktardı.

Adı açıklanmayan güvenlik kaynakları, havalimanı bölgesinde ABD operasyonlarına lojistik destek sağlayan üssün insansız hava araçları ve Katyuşa roketleriyle hedef alındığını belirtti. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

