ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni hedef alan İHA imha edildi

Irak'ın Bağdat kentindeki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği'ni hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı, hava savunma sistemleri tarafından zamanında imha edildi. Saldırı, İran yanlısı grupların hedef aldığı ABD varlığına bir tehdit oluşturdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği'ni hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısı hava savunma sistemleri tarafından hedefine ulaşmadan imha edildi.

ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattıkları saldırılar devam ederken Irak'ta bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği, İran ve Irak'taki İran yanlısı silahlı grupların hedefi haline geldi. Yabancı misyonların ve hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı "Yeşil Bölge" içerisinde bulunan ABD Büyükelçiliği'ni hedef alan 1 İHA tespit edildi. Yetkililer, sabah saatlerinde ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni hedef alan dronun hava savunma sistemleri tarafından hedefine ulaşmadan imha edildiği kaydedildi.

Dronun imha edilmesinin ardından bölgeden siren sesleri yükseldi. - BAĞDAT

İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
İsrailli kadın askerlerden olay paylaşım

Orduları kara harekatı başlatırken bunların haline bakın
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor

Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Her akşam yatarken...
Okan Buruk'un eski eşinden bir garip paylaşım: Dinozora geri dönmeye gerek yok

Yaptığı paylaşıma kimse anlam veremiyor
Üniversite öğrencisinin darbettiği kişiden 9 gün sonra kahreden haber

Üniversite öğrencisinin darbettiği kişiden 9 gün sonra kahreden haber
İsrailli kadın askerlerden olay paylaşım

Orduları kara harekatı başlatırken bunların haline bakın
Adriana Lima'nın ideal erkek için boy kriteri tartışma yarattı

Erkek için boy kriteri tartışma yarattı
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar

Cenazesinde ilk kez anlatıldı! Yunan akademisyene tarihi ayar