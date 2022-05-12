Asker eğlencesi için toplanan kalabalığın üzerine aracını süren şahsı öldüresiye dövdüler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asker eğlencesi için toplanan kalabalığın üzerine aracını süren şahsı öldüresiye dövdüler

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bağcılar'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün asker uğurlaması için toplanan kalabalığın üzerine aracını sürmesiyle ortalık karıştı. Kalabalıktakiler, yakaladıkları sürücüyü döverken aracına hasar verdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Önceki gün saat 23.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda asker uğurlaması için bir araya gelen kalabalığın içinden bir sürücü hafif ticari aracıyla hızla geçti. Kendisini uyaranlarla durup tartışan sürücü, ardından olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar gelen sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürmeye çalıştı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Ortalık bir anda karışınca sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken 2 araca çarpıp durdu. Aracın peşinden giden kalabalıktakiler, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü öldüresiye döverken kullandığı hafif ticari aracı taşlayıp teklemedi.

HEMŞİRE HEM YARDIM ETTİ HEM AYIRMAYA ÇALIŞTI

O an kargaşanın olduğu yerde bulunan bir hemşire yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kargaşaya neden olan sürücü polis ekiplerinin kontrolünde ambulansla hastaneye götürüldü. Kalabalığın hasar verdiği araç da çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mahmutbey, Tragger, Polis, Asker, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Çıtır Hasarlı diye 250 bine satar yakında

Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
Furkan Öztürk Öztürk:

Asker gönderme için yapılan düğün dernek vs hepsinin kaldırılması gerekiyor. Gitsin direk binsin otobüse nedir bu saçmalık..

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
mehmet:

asıl asker eğlencesinde içiyorlar. asıl sarhoş asker eğlencesi düzenleyenler. içip içip adam dövüyorlar.

Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title