Bağcılar'da otomobil yayalara çarparken 2 kişi öldü, o anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bağcılar'da Güneşli Koçman Caddesi'nde öğle saatlerinde kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı ve iki kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin hızla kaldırıma çıkarak yayalara çarptığı görülüyor.
Bağcılar'da iki kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Güneşli Koçman Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada Muhammed Tacettin Ç. (26) idaresindeki 34 GYB 012 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarpmıştı. Kazada Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu'nun (59) hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil hızla kaldırıma çıkarak yayalara çarpıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı