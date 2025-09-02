Bağcılar'da Oto Tamircisinde Yangın Korkuttu

Bağcılar'da, oto tamirci dükkanında çıkan yangın korkuttu. Yangın yan taraftaki binaya da sirayet ederken, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bağcılar Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki bir oto tamircide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek önce tüm iş yerine ardından yan tarafta bulunan binaya sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan, yangın anları dronla da görüntülendi. - İSTANBUL