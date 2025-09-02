Bağcılar'da Oto Tamircisinde Yangın Korkuttu

Bağcılar'da Oto Tamircisinde Yangın Korkuttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da bir oto tamirci dükkanında çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale ediliyor.

Bağcılar'da, oto tamirci dükkanında çıkan yangın korkuttu. Yangın yan taraftaki binaya da sirayet ederken, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bağcılar Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki bir oto tamircide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek önce tüm iş yerine ardından yan tarafta bulunan binaya sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan, yangın anları dronla da görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali borsayı fena vurdu! Kayıp yüzde 5'i aştı

Mahkemenin CHP kararı borsayı fena vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın

Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.