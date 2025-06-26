Bağcılar'da Çatı Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Bağcılar'da Çatı Yangını: İtfaiye Müdahale Etti
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Bağcılar'da Yıldıztepe Mahallesi'nde iki katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, yan binaya sıçrayarak mahallede paniğe neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bağcılar'da 2 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler, yan binaya sirayet ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yıldıztepe Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında iki katlı bir evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Alevler yan binanın bir cephesine sirayet ederken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, olay yerinden çekilen dron görüntüleri, yangının boyutunu ve alevlerin şiddetini gözler önüne serdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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