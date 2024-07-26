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Bağcılar'da Camiye Okla Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

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Bağcılar'daki Necattin Camii'nde İmam Dursun Kuru'yu okla vuran saldırganın camiye gidiş anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bağcılar'daki Necattin Camii'nde İmam Dursun Kuru'yu okla vuran saldırgan Muhammet F.G. elinde yay ve okla camiye gittiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Bağcılar Necattin Camii'nde 24 Temmuz günü iddiaya göre Muhammet F.G. isimli şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile önce tartıştı ardından geri gelerek cami çıkışında Kuru'yu omzundan okla yaralanmıştı. Olayın ardından imam Kuru, caminin yakınındaki Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hemen ameliyata alınmıştı. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; Kuru ise bugün sabah saatlerinde son kontrollerin ardından taburcu edilmişti.

Saldırganın elinde yay ve okla camiye gidiş anının görüntüleri ortaya çıktı

İmam Dursun Kuru'yu okla vuran saldırgan Muhammet F.G.'yi yaralayan saldırganın camiye gidiş anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammet F.G. elinde yay ve okla camiye gittiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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