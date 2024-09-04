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Bağcılar'da araç içerisinde ateş edilen şahıs hastane önüne atılarak öldürüldü

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Bağcılar'da meydana gelen olayda, bir araç içerisinde seyir halinde olan Hikmet Arslan, bilinmeyen bir nedenle silahla vuruldu. Yaralı adam hastane önüne atılarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar'da araç içerisinde ateş ettikleri şahsı hastane önüne atarak kaçtılar. Talihsiz adam hastanede hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz akşam Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Hikmet Arslan bir araçta seyir halindeyken araç içerisinde bulunan kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vuruldu. Talihsiz adam yaralı bir şekilde araçtan yola düştü. Şahıslar ilk olarak olay yerinden araçla kaçmak istedi. Ancak daha sonra yaralı adamı da araca alan şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Bir süre sonra Arslan'ı hastane önünde araçtan atan şahıslar geldikleri araçla kaçtı. Çevrede ki şahısların haber vermesiyle hastaneye alınan Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Güvenlik Bağcılar Hastane 3-sayfa Güncel Polis Hukuk Suç

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