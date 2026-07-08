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Bağcılar'da otomobil akaryakıt istasyonundaki markete daldı: 1 yaralı

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Bağcılar'da bir akaryakıt istasyonunda kontrolden çıkan otomobilin markete dalması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bağcılar'da, bir akaryakıt istasyonunda kontrolden çıkan otomobilin markete daldığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonuna gelip aracını yıkayan 34 ML 3521 plakalı otomobil sürücüsü, daha sonra aracını marketin önüne park ederek alışveriş yaptı. Alışverişten sonra sürücünün çalıştırdığı araç kontrolden markete daldı. Kaza sırasında markette alışveriş yapan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil bulunduğu yerden çıkarılırken, markette hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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