Bafra’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde K.E. (25) ve A.A.'nın (39) üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 6,44 gram sentetik kannabinoid ile 0,43 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı