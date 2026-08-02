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Bafra’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bafra’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Samsun’un Bafra ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kemalpaşa Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.U. (38), T.Ş. (27) ve S.H.'nin (42) üzerlerinde ve bir araçta yapılan aramada 3 fişek halinde toplam 13,14 gram metamfetamin, 0,71 gram sentetik kannabinoid, 31 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 9 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu kullanımında kullanılan 1 adet cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Ö.U. ile S.H. mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, T.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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