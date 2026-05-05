Bafra'da trafik kazasında 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Yakıntaş Mahallesi Kazandere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuncay Genç'in kullandığı 55 NT 495 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ikiye bölündü.

Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
