Bafra'da Ters Yönde Seyir Eden Sürücülere Cezalar Kesildi

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen tek yön denetiminde, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Emirefendi Mahallesi ve İsmetpaşa Caddesi'nde ters yönde seyir halinde olan 18 araca toplam 18 bin 874 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, tek yön uygulamasının sürücü güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - SAMSUN