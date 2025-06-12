Bafra'da Ters Yönde Seyir Eden Sürücülere Cezalar Kesildi

Bafra'da Ters Yönde Seyir Eden Sürücülere Cezalar Kesildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan tek yön denetiminde, kurallara uymayan sürücülere toplam 18 bin 874 TL ceza uygulandı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin sürücü güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen tek yön denetiminde, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Emirefendi Mahallesi ve İsmetpaşa Caddesi'nde ters yönde seyir halinde olan 18 araca toplam 18 bin 874 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, tek yön uygulamasının sürücü güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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