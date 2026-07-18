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Kavşakta motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kavşakta motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde kavşakta motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Atalay H. (20) idaresindeki 55 AUY 514 plakalı kurye motosikleti, Özay Gönlüm Caddesi'nden kavşağa çıkan Serhat D.(46) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan iki sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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