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Motosiklet ile minibüs çarpıştı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Motosiklet ile minibüs çarpıştı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Samsun'un Bafra ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün bir motosiklet etkinliğine gittiği öğrenildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Bafra ilçesi Kolay Mahallesi Adalar karşısı Koz Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkaya istikametine seyir halinde olan Yüksel S. yönetimindeki 19 ADR 202 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Kürşat Bektaş idaresindeki 55 AKJ 511 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu esnada olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün annesi de gözyaşlarına hakim olamadı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Bektaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün Atakum Motosiklet Kulübü üyeleriyle birlikte Kapıkaya'da düzenlenecek motosiklet etkinliğine katılmak üzere bölgeye gittiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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