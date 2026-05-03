Bafra'da kıraathaneye kumar baskını: 5 kişiye 58 bin TL ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimde bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edilerek, 5 kişiye para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra'da polis tarafından gerçekleştirilen uygulamada bir kıraathanede kumar oynandığı belirlendi. İş yerinde bulunan M.P. (47), C.T. (53), E.D. (40), N.S. (49) ve R.K. (60) isimli şahısların kumar oynadığı tespit edildi.

Şahıslara toplam 58 bin 20 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi A.B.Ç. (46) hakkında "kumar oynanması için yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

