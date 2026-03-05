Haberler

"Kardeşim" hitabı bıçaklı saldırıya dönüştü: 1 yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde, 'Kardeşim' hitabı nedeniyle yaşanan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki H.G. yaralandı. Olayın ardından F.G. adlı şüpheli, teslim olduktan sonra serbest bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde "Kardeşim" hitabı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 3 Mart'ta Tabakhane Mahallesi Çakır Mahmut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.G. (18), yanına gelen F.G. (16) ile selamlaştıktan sonra "Hayırlı akşamlar kardeşim" dedi. Bunun üzerine F.G.'nin "Kardeşim mi?" diyerek H.G.'ye bıçakla saldırarak kolu ve bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan F.G.'nin Çocuk Büro Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan F.G.'nin yaklaşık 3 ay önce de bir kişiyi bıçakladığı ve o olay sonrası da serbest bırakıldığı öğrenildi. - SAMSUN

