Bafra'da iş makinesi ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iş makinesi ile kamyonun kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cami 1 Sokak'ta seyir halinde olan Adem Uyar yönetimindeki iş makinesi ile Adamevki Sokak'tan gelen Burakhan Köse idaresindeki 55 AFU 81 resmi plakalı kamyon kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan kamyon sürücüsü Burakhan Köse, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı