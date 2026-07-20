Haberler

Bafra'da inşaatta iskele faciası: 1 ölü

Bafra'da inşaatta iskele faciası: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Bafra'da 6. kattaki iskelenin çökmesi sonucu işçi Cemil Şahinbaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde inşaatta meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, inşaatın 6. katında iskele üzerinde çalışan Cemil Şahinbaş (47), iskelenin çökmesi sonucu zemine düştü. Düşmenin ardından iskelenin altında kalan işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Şahinbaş'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Samsun'a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kritik hafta öncesi PKK'dan yeni açıklama

Kritik hafta öncesi PKK'dan açıklama: İstenmeyen sonuçlar doğurur
İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj

İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj
Yamal'ın Trump'a bakışı kupa törenine damga vurdu

Yamal Trump'ın kabusu oldu! Kupa töreninde yaptığı harekete bakın
Oğuzhan Uğur dosyasında bahis baronu Derkan Başer çıktı

Oğuzhan Uğur'u zor günler bekliyor! Dosyasından "Baron" çıktı
Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu!

Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu!
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Adli tatil başladı: CHP'nin butlan davası eylül sonrasına kaldı

CHP'de merakla beklenen karar sonbahara kaldı