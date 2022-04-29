Bafra'da "Bayramınız Kemerli Olsun" uygulaması

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde "Bayramınız Kemerli Olsun" projesi dahilinde Kaymakam Cevdet Ertürkmen, emniyet kemeri konusunda sürücüleri uyararak broşür dağıttı.

Atatürk Bulvarı'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Bayramınız Kemerli Olsun" isimli proje uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda durdurulan sürücülere Kaymakam Cevdet Ertürkmen emniyet kemeri takmanın önemini anlatarak, hazırlanan broşürleri dağıttı ve uyarılarda bulundu. Ertürkmen, "Birkaç gün sonra Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Trafiğimiz çok yoğunlaşacak. Seyahat edecek vatandaşlarımızın sayısı artacak. Emniyet kemeri bağlayarak hayata bağlanmak istiyoruz. Emniyet kemeri takmak trafik kazalarında yaralanma riskini yüzde 80 azaltıyor. Herkese emniyet kemeri takmasını tavsiye ediyoruz. Gerek kaymakamlığımız gerekse sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları bugün buradayız. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün şehir içerisinde uygulamamızı yapıyoruz, yarın jandarma bölgesinde uygulamamızı yapacağız. Katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Genelde kemerleri taktıklarını görüyoruz ama şehir içi de olsa tüm vatandaşların kemerlerini takmalarını istiyoruz" dedi.

Uygulamalara İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer de eşlik etti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa