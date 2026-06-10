Bafra'da otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı: Sürücü gözaltında

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı 21 yaşındaki genç ağır yaralandı. Kaza sonrası yakalanan sürücünün yapılan kontrolde 0,79 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Tofaş Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop yönüne seyreden Orhan B. yönetimindeki 35 UGA 069 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Mahmut Ziver Sönmez'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sönmez için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sağ ayağı kopan genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Sönmez, ileri tedavi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü 0,79 promil alkollü çıktı

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün kullandığı otomobil, polis ekiplerince Kızılırmak Anadolu Lisesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrolde 0,79 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı