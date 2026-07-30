Bafra’da 18 yaşındaki gençten haber alınamıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra ilçesinde DSİ lojmanları bölgesinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki özel çocuk için ailesi yardım çağrısında bulundu.

Bafra'da yaşayan 18 yaşındaki Ali Osman Düz'den dün saat 16.00'dan bu yana haber alınamıyor. Edinilen bilgilere göre, özel birey Ali Osman Düz, DSİ lojmanları bölgesinden ayrıldıktan sonra bir daha evine dönmedi. Ailesi ve yakınlarının çevrede yaptığı aramalardan sonuç alınamaması üzerine kayıp gencin bulunması için vatandaşlardan yardım istendi.

Ali Osman Düz'ün babası Ethem Düz ile annesi Sultan Düz, çocuklarını gören veya bulunduğu yer hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden emniyet güçlerine haber vermelerini istedi. Ali Osman Düz'ü görenlerin ya da herhangi bir bilgiye sahip olanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve en yakın polis merkezine bildirmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı