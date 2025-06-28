Bafa Gölü'nde İzinsiz Tekne Turu Düzenleyen Şahsa İşlem Yapıldı

Bafa Gölü'nde İzinsiz Tekne Turu Düzenleyen Şahsa İşlem Yapıldı
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Aydın'ın Söke ilçesi Bafa Gölü'nde izinsiz tekne turu düzenleyen M.K. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Jandarma, milli parklar kanununa muhalefet nedeniyle konuyu ilgili müdürlüklere iletti.

Aydın'ın Söke ilçesi Bafa Gölü'nde izinsiz olarak tekne turu düzenleyen şahıs hakkında işlem yapıldı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca 2873 Sayılı Milli Parklar Kanununa Muhalefet suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığınca Söke ilçesi Bafa Gölü Serçin Mahallesi'nde icra edilen Kıyı Kontrol devriyesinde kayık bağlama alanında yapılan kontrollerde M.K. isimli şahsın izinsiz olarak tekne turu düzenlediği tespit edildi. Konu hakkında işlem yapılması amacıyla düzenlenen belgeler Milli Parklar Müdürlüğü ve Aydın Defterdarlığına gönderileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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