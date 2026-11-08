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BAE Ulusal Muhafızları Umman Körfezi'nde yanan kargo gemisinden 22 kişiyi kurtardı

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BAE Ulusal Muhafızları, Umman Körfezi'nde yanan kargo gemisinden Arap uyruklu 22 kişiyi kurtardı. Kurtarılanlara ilk yardım yapıldıktan sonra ilgili makamlara teslim edildikleri ve sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Muhafızları, Umman Körfezi'nde bir kargo gemisinde çıkan yangına müdahale ederek gemide bulunan Arap uyruklu 22 kişiyi kurtardıklarını açıkladı.

Umman Körfezi'nde bir kargo gemisinde yangın çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, gemi mürettebatının yangın çıktığına ilişkin ihbarı üzerine harekete geçildiği bildirildi. Açıklamada, uzman ekiplerin geminin yerini tespit ettiği ve gemide bulunan Arap uyruklu 22 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

BAE Ulusal Muhafızları, "Kurtarılan kişilere gerekli ilk yardım yapıldıktan sonra ilgili makamlara teslim edildiler. Tamamının sağlık durumunun stabil olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), BAE Ulusal Muhafızları'nın açıklamasından önce Hürmüz Boğazı yakınlarında iki petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurmuştu. DMO, tankerlerin takip ve konum belirleme sistemlerini kapatarak izinsiz bir rota üzerinden Boğaz'dan geçmeye çalıştığını öne sürmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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