ADNOC gemisine Hürmüz'de saldırı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet petrol şirketi ADNOC, cuma akşamı Hürmüz Boğazı'ndaki bir gemisinin saldırıya uğradığını, yaralanan olmadığını duyurdu.

BAE Ulusal Petrol Şirketi ADNOC tarafından yapılan açıklamada, cuma akşamı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında 1 gemiye saldırı düzenlendiği ifade edildi. Saldırıda yaralanan olmadığı, durumun kontrol altına alındığı aktarıldı.

1 gün araya yeni saldırı

Öte yandan, dün yapılan açıklamada, ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından saldırıya uğradığı belirtilmişti. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı