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BAE Havr Fakkan açıklarında römorkör şüpheli saldırıya uğradı, 1 kişi hafif yaralandı

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UKMTO, BAE'nin Havr Fakkan açıklarında güneye seyreden bir römorköre şüpheli saldırı düzenlendiğini, 2 bilinmeyen mühimmatın isabet ettiğini ve 1 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. Römorkör hasar görse de rotasına devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Havr Fakkan şehri açıklarında seyreden bir römorkörün şüpheli bir saldırıya uğradığını duyurarak, "Römorkör hasar görmüştür, ancak rotasına devam etmektedir. Olayda 1 kişinin hafif yaralandığı bildirilmiştir" açıklaması yapıldı.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik, uluslararası deniz taşımacılığı konusunda güvenlik endişelerine neden olmayı sürdürüyor. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Havr Fakkan şehrinin kuzeydoğu açıklarında bulunan ve güney istikametine doğru seyreden bir römorkörün şüpheli bir saldırıya uğradığı bildirildi. Römorköre 2 adet bilinmeyen mühimmat isabet ettiği aktarılan açıklamada, "Römorkör hasar görmüştür, ancak rotasına devam etmektedir. Olayda 1 kişinin hafif yaralandığı bildirilmiştir" denildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedilerek, bölgedeki gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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