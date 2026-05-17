Haberler

BAE'de dron saldırısı sonucu nükleer santral yakınında yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'ne düzenlenen dron saldırısı sonucu Barakah Nükleer Santrali yakınındaki bir elektrik jeneratöründe yangın çıktı. Yetkililer, radyasyon seviyesinin normal olduğunu ve yaralanan olmadığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlenen dron saldırısı sonucu Barakah Nükleer Santrali yakınında yangın çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) dron saldırısı düzenlendi. Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, dron saldırısı sonucu Al Dhafra Bölgesi'ndeki Barakah Nükleer Santrali'nin iç güvenlik çemberi dışındaki bir elektrik jeneratöründe yangın çıktığı aktarıldı.

Saldırıda yaralanan olmadığı ve tesisteki radyasyon seviyesinin normal olduğu ifade edilen açıklamada, tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

Açıklamada, "Federal Nükleer Düzenleme Kurumu (FANR), yangının santralin güvenliğini veya temel sistemlerini etkilemediğini ve tüm ünitelerin normal şekilde çalıştığını doğruladı. Halkın yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alması ve söylentileri veya doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınması hatırlatılır" denildi. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı
Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı

Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: 2 yaralı
TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı

Türkiye'nin dev markası satıldı
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı kanlı hesaplaşma! 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı