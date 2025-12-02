Haberler

Bacağına saplanan bıçağı çıkartıp karşısındaki kişiyi ağır yaraladı

Bilecik'te "yan bakma" sebebiyle çıkan kavgada bir şahıs, bacağına saplanan bıçağı çıkartıp karşısındaki kişiyi karnından ağır yaraladı.

Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

BACAĞINA SAPLANAN BIÇAĞI ÇIKARTIP KARNINDAN YARALADI

Olay, merkez ilçe İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük H.K.A. ve F.Y. arasında "yan bakma" sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda F.Y., H.K.A.'yı bacağından bıçakladı. H.K.A. ise bacağına saplanan bıçağı çıkartarak F.Y. isimli şahsı karnından yaraladı.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği H.K.A. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne, F.Y. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

