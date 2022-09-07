Babasının cenazesine giderken kaza yaptı, eşinin bacağı koptu

Kocaeli'de bir vatandaş, babasının ölüm haberini alınca eşini alıp minibüsüyle beraber yola koyuldu. Yolda kaza yapan çift yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün karısının sağ bacağının dizinin altından koptuğu öğrenildi.

İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-100 yan yol Kandıra sapağında edinilen bilgiye göre İstanbul'da yaşayan M.Y., tatil için Kandıra'dayken babasının ölüm haberini aldı.

CENAZEYE GİDERKEN KAZA YAPTILAR

M.Y., eşi H.Y. ile birlikte İstanbul'a babasının cenazesine gitmek için minibüsle yola koyuldu. D-100 yan yoldan ana yola girmek isteyen minibüs sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KARISININ BACAĞI KOPTU

Sürücü M.Y., ekipler gelene kadar kendi imkanıyla minibüsten çıktı. Sürücünün eşi H.Y. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı minibüsten çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. H.Y.'nin çıkarıldığı esnada sağ dizinden ayak bileğine kadar uzanan baldırının kopmuş olduğu ve parçasının bulunamadığı öğrenildi. Yaralı H.Y., hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.