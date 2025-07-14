Babasını Pompalı Tüfekle Yaralayan Oğul Camide Yakalandı

Babasını Pompalı Tüfekle Yaralayan Oğul Camide Yakalandı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde babasıyla tartışan B.A., pompalı tüfekle babasını ağır yaraladı. Olayın ardından saklandığı cami avlusunda yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı babasını pompalı tüfekle ağır yaralayan şahıs, saklandığı cami avlusunda yakalandı.

Erenler ilçesi 1186. Sokak'ta meydana gelen olayda, B.A. ile babası E.A. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A. pompalı tüfekle babasına ateş ederek ağır yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk ederken şüpheli oğul, bölgede bulunan bir camiinin avlusunda saklanırken yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen baba E.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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