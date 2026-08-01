Babanın yaptığı kaynaktan çıkan kıvılcımlar, oğlunun işlettiği bayan kuaföründe yangın çıkardı

Antalya'da oğlunun işlettiği bayan kuaförünün balkonuna gölgelik yapmak için çalıştırdığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yan taraftaki yorgancıya da sıçrayan yangında iki iş yerinde de zarar oluşurken, alevleri söndürmeye çalışan baba, 'Hakkından gelemedim" diyerek büyük üzüntü yaşadı, iş yeri çalışanları da gözyaşı döktü.

Yangın, Sinan Mahallesi Arık Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın zemin katında bulunan, İsmail Kaymakçı'nın işlettiği bayan kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Kaymakçı, balkonda gölgelik yapılması için babası Ahmet Kaymakçı'yı çağırdı. Çalışma sırasında bir anda iş yerindeki malzemeler tutuştu. Yangın bir anda dükkanı sararken, iş yerindeki çalışanlar ve müşteriler dışarıya çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, baba ve oğul iş yerindeki yangını söndürmek için kendi imkanlarıyla mücadele etti. Bu sırada alevler yan taraftaki yorgancı dükkanına da sıçradı. Belirtilen adrese gelen ekipler, her iki iş yerinde de kontrol altına aldı. Her iki iş yerinde de maddi zarar meydana geldi.

Gözyaşı döktüler

Ekipler soğutma çalışması yaptığı sırada, baba, oğlu ve diğer çalışanlar gözyaşı döktü. İşleri yarım kalan müşterilerin ise işlemli halleriyle dışarı çıktığı gözlendi.

"Hakkından gelemedim"

Yaşananları anlatan Ahmet Kaymakçı, "Balkonda kaynak yaparken oldu. İçerisi ne durumda bilmiyorum. Hakkından gelemedim. Buna da şükür" diye konuşurken, oğlu İsmail Kaymakçı da, "Birden bir bağırış oldu. Babam kaynak yaparken bir anda dükkan tutuştu. Yangın söndü ama ortalık toz duman. Çok şükür yaralımız yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı