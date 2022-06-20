Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu, tabancayla göğsünden vurdu - Haberler

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Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu, tabancayla göğsünden vurdu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karaman'da Halit Ö. 'Babalar Günü'nde tartıştığı 26 yaşındaki oğlu Cahit Ö.'yü tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı. Öte yandan hastaneye kaldırılan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi edinildi.

Halit Ö., evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Cahit Ö.'ye tabancayla ateş etti. Göğsünden yaralanan Cahit Ö., kanları içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Ö., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Tedaviye alınan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Baba Halit Ö. ise polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - 3. Sayfa

Babalar Günü Karaman 3. Sayfa Güncel Haberler

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