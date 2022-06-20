Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu, tabancayla göğsünden vurdu Karaman'da Halit Ö. 'Babalar Günü'nde tartıştığı 26 yaşındaki oğlu Cahit Ö.'yü tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı. Öte yandan hastaneye kaldırılan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi edinildi. Halit Ö., evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Cahit Ö.'ye tabancayla ateş etti. Göğsünden yaralanan Cahit Ö., kanları içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Ö., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR Tedaviye alınan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Baba Halit Ö. ise polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - 3. Sayfa Babalar Günü Karaman 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu, tabancayla göğsünden vurdu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.