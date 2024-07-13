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Babaeski'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde,3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolu Babaeski Devlet Hastanesi kavşağındaki ışıklarda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 DBH 187 plakalı kamyon sürücüsü, Lüleburgaz istikametinden Edirne istikametine seyrederken hastane kavşağı ışıklara yaklaşırken hızını azaltmayarak ışıklarda bekleyen 39 LN 507 plakalı otomobile arka sağdan vurarak oradan yan bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil önünde bulunan 39 ACT 427 plakalı araca arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonrası araçlarından çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olay ile ilgili araştırma başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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