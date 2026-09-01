Babaeski'de Otomobilin Lastiği Çıktı: Kazada Yaralanan Yok
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde seyir halindeki otomobilin lastiğinin çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde seyir halindeki otomobilin lastiğinin çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı.
Kaza, Edirne-İstanbul kara yolu Babaeski ilçesi Müsellim köyü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 06 RUP 15 plakalı otomobilin seyir halindeyken lastiği çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçtan kopan parçalar ile lastik yola savruldu. Kazada sürücü İ.Ç. yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.