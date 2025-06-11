Babaeski'de 30 Dönüm Buğday Yandı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki yangın sonucu yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday yandı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Babaeski'de yaklaşık 30 dönüm ekili buğday yandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde çıkan yangın sonucu yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday yandı.

Edinilen bilgilere göre, Büyükmandıra beldesinde bulunan biçilmemiş bir buğday tarlasında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 30 dönüm ekili buğday yanarken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT SÖNMEZ - 3.Sayfa
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