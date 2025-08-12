Baba, tartıştığı evlatları ile onların arkadaşını av tüfeğiyle vurdu

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Aliefendioğlu Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, Hasan (39) ve Kenan T. (41) kardeşler, arkadaşları Cengiz U. (48) ile konuşmak için babaları İbrahim T'Nin (69) evine gitti.

BABA 3'ÜNE DE ATEŞ AÇTI

Burada çıkan tartışmanın ardından 2 kardeş ile Cengiz U.'yu, evden çıkıp 33 NER 77 plakalı kamyonete binerek bölgeden uzaklaştı. Aracıyla kamyoneti takip eden İbrahim T., av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Hasan ve Kenan T. ile Cengiz U. yaralandı.

3 KİŞİ HASTANEYE, BABA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda kullandığı tüfekle yakalanan İbrahim T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.