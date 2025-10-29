Haberler

Baba, Oğlunu Heimlich Manevrası ile Kurtardı

Afyonkarahisar'da bir baba, boğazına şeker kaçan 5 yaşındaki oğlunu Heimlich manevrası ile hayata döndürdü. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da bir baba, boğazına şeker kaçan 5 yaşındaki oğlunun hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede market işleten Ramazan Koç, dükkana gelen 5 yaşındaki A.K. isimli oğlunun nefes alamadığını fark etti. Babasına eliyle işaret eden çocuk boğazını gösterdi. Durumu fark eden baba Koç hemen Heimlich manevrası uygulayarak çocuğunun boğazındaki şekerin çıkmasını sağladı. Küçük çocuk babasının yaptığı müdahale ile hayata tutunurken, yaşanan korku dolu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
