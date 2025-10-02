Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı

Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına el konuldu, tüm şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Başta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB'ye yönelik soruşturma olmak üzere, CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonların kilit ismi olarak öne çıkan, aynı soruşturma kapsamında "suç örgütü lideri" olduğu öne sürülen, Aziz İhsan Aktaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ŞİRKETLERİ TMSF'YE GEÇTİ

Etkin pişmanlık kapsamında ifade vererek itirafçı olan, daha sonra cezaevinden serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş'ın tüm mal varlığına el konuldu. Aktaş'ın şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.

Aziz İhsan Aktaş'a ait olan ve kayyum atanan şirketlerin listesi şu şekilde:

BİLGİNAY TEMİZLİK HİZMETLERİ YEMEKÇİLİK BİLGİSAYAR İLAÇLAMA ORGANİZASYON TAŞIMACILIK İNŞAAT DANIŞMANLIK TEKSTİL AYAKKABICILIK TURİZM TİCARET PAZARLAMA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

BARKA ATIK YÖNETİMİ TAŞIMACILIK MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE PROJE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

İÇKALE SOSYAL HİZMETLER TAŞIMACILIK İNŞAAT GIDA TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PROVEK İLAÇ KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VEKONTEK SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ

ELİF LPG VE AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN ELİF OTOYOL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

İNTURSA DENİZCİLİK VE TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TURKUAZ İSG SOSYAL HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM MERKEZİ PAZARLAMA TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLDENİZ ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BABİL OTO YEDEK PARÇA LİMİTED ŞİRKETİ

KALESUR İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

CİHANGİR MİMARLIK İNŞAAT MÜHENDİSLİK GAYRİMENKUL İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ABT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YSF ARAÇ KİRALAMA PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET

TULPAR AKARYAKIT DAĞITIMSANAYİ VE TİCARET LİMİTED

AKTAŞ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

PİRİPAK HİJYENİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BİG PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ

SANART RESTORASYON PROJE İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ERATO OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

PERLA DENİZCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DBH GLOBAL İNŞ.TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

Ayrıntılar geliyor...