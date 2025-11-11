Azerbaycan'dan Türkiye'ye Başsağlığı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı telefonla arayarak Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefonda görüştü. Bayramov, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yaptığı sırada Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağında bulunan personel için Fidan'a başsağlığı diledi. Bayramov, Azerbaycan tarafının, Türkiye ve Gürcistan'ın ilgili devlet kurumları ile temas halinde olduğu bildirerek, Azerbaycan'ın, kazanın sonuçlarının ortadan kaldırılması, arama ve kurtarma çalışmalarının yürütülmesi için tüm gerekli desteği vermeye hazır olduğu ifade etti. Dışişleri Bakanı Fidan, başsağlığı ve gösterilen destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Milli Meclis Başkanı Gafarova'dan Türkiye'ye taziye

Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a, başsağlığı dileklerini iletti. Gafarova, Kurtulmuş'a gönderdiği taziye mektubunda, milletvekillerine, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına, Türkiye halkına kendi adına ve Milli Meclis milletvekilleri adına başsağlığı diledi. - BAKÜ