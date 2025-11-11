Haberler

Azerbaycan'dan Türkiye'ye Başsağlığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı telefonla arayarak Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı telefonla arayarak Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefonda görüştü. Bayramov, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yaptığı sırada Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağında bulunan personel için Fidan'a başsağlığı diledi. Bayramov, Azerbaycan tarafının, Türkiye ve Gürcistan'ın ilgili devlet kurumları ile temas halinde olduğu bildirerek, Azerbaycan'ın, kazanın sonuçlarının ortadan kaldırılması, arama ve kurtarma çalışmalarının yürütülmesi için tüm gerekli desteği vermeye hazır olduğu ifade etti. Dışişleri Bakanı Fidan, başsağlığı ve gösterilen destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Milli Meclis Başkanı Gafarova'dan Türkiye'ye taziye

Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a, başsağlığı dileklerini iletti. Gafarova, Kurtulmuş'a gönderdiği taziye mektubunda, milletvekillerine, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına, Türkiye halkına kendi adına ve Milli Meclis milletvekilleri adına başsağlığı diledi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

Beklenen oldu! Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağdırdılar

Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağmuruna tutuldu
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İşler iyice kızışıyor! Yeni şampiyonluk oranlarında büyük değişim
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.