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Azerbaycan'da "darbe girişiminden" yargılanan muhalefet lideri Kerimli'nin tutukluluk süresi 5 ay uzatıldı

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Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Ali Kerimli'nin yargılandığı davada tutukluluk süresi, ek delil toplama gerekçesiyle 5 ay daha uzatıldı. Kerimli, 'zorla iktidarı ele geçirme' suçlamasıyla yargılanıyor.

Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (AXCP) Genel Başkanı Ali Kerimli'nin yargılandığı davada tutukluluk süresinin 5 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (AXCP) Genel Başkanı Ali Kerimli'nin tutukluluk süresi, ceza davasında ek delil toplama ihtiyacını göz önünde bulundurularak 5 ay uzatıldı. Azerbaycan medyasında yer alan bilgilere göre, bugün hakim karşısına çıkarılan Kerimli'nin tutukluluk süresinin 13 Kasım tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. Kerimli'nin, Azerbaycan Ceza Kanunu'nun 278.1. maddesi kapsamında, "zorla iktidarı ele geçirme ve devletin anayasal düzenini zorla değiştirmeye yönelik eylemlerde bulunma" suçlamasıyla yargılandığı belirtildi.

AXCP genel başkanlığını yürüten 61 yaşındaki Kerimli, bir dönem Azerbaycan Milli Meclisi'nde milletvekili olarak da görev yapmıştı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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