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Ayvalık'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2'si Ağır, 8 Yaralı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı. Kazada, 2 yaşındaki bir bebek ile annesi ağır yaralandı. Diğer yaralılar ise tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içinde, Sarımsaklı Kavşağı yakınlarında 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kazada, 2 yaşındaki M.İ. adındaki bebek ile 27 yaşındaki annesi O.İ. ağır olmak üzere, M.İ. (33), R.Ç.(70), H.Ç.(68), H.M.(44), E.M.(25), A.Ş.(43) isimli vatandaşlar ise yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkıştıkları araçlardan çıkarıp, 112 Acil Yardım ekiplerine teslim ettiği yaralılar Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 yaşındaki M.İ. isimli bebek ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne, annesi O.İ. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan diğer 6 vatandaş ise yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Kazanın İzmir istikametinden gelen bir otomobilin orta refüjü aşarak Çanakkale istikametinden gelen araçların geldiği şeride geçmesiyle meydana geldiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarımsaklı Çanakkale Balıkesir İzmir Haberler

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