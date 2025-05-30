Ayvalık'ta Yat Tadilatı Sırasında Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Ayvalık'ta Yat Tadilatı Sırasında Kaza: Bir Kişi Yaralandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir yatta tadilat yaparken güverteden motor bölümüne düşen Hakan S. yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir yatta tadilat yaparken güverteden motor bölümüne düşen bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, yat çekek yerinde karada onarım yapılan lüks bir yatın ikinci katından makine bölümüne bir şahsın düştüğü bilgisine ulaşan sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Teknenin sahibi olduğu öğrenilen evli ve iki çocuk babası Hakan S. (58) isimli şahıs, lüks yatın motor kısmından vatandaşların da yardımıyla ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hakan S.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve eziklerin oluştuğu bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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