Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 18.44 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada, satışa hazır 6 parça halinde toplam 18.44 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR