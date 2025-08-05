Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 18.44 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 18.44 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada toplam 18.44 gram metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada, satışa hazır 6 parça halinde toplam 18.44 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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