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Ayvalık'ta trafik kazası: Araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

Ayvalık'ta trafik kazası: Araçta sıkışan sürücü kurtarıldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı girişinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine 2 araç ve 6 personelden oluşan ekip sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan ekipler, tek taraflı trafik kazasında araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin titiz müdahalesi sonucunda araçta sıkışan vatandaş bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahsın ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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