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Ayvalık'ta kavşakta tır ile otomobil çarpıştı; 6 kişi hafif yaralandı

Ayvalık'ta kavşakta tır ile otomobil çarpıştı; 6 kişi hafif yaralandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İzmir-Çanakkale kara yolu üzerindeki Otogar Kavşağı'nda TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 20.12 sıralarında İzmir-Çanakkale kara yolu üzerindeki Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. 35 AUC 644 plakalı TIR'ın kavşakta dönüş yaptığı sırada, 16 NH 626 plakalı otomobille çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 1 araç ve 3 personel sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştığında, otomobilde bulunan 6 kişinin kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı belirlendi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçlarda gerekli kontroller gerçekleştirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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